بروكسل (زمان التركية)ــ بينما انخفض عدد السجناء بالسجون في أوروبا بشكل مطرد خلال السنوات السبع الماضية اعتبارًا من يناير 2020، كانت تركيا الدولة التي سجلت أعلى معدل للإدانات.

في حين أن تركيا تتقدم على روسيا مباشرة بهذا المعدل، فإن عدد السجناء في هذين البلدين كان أعلى بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.

وفق الإحصائياته السنوية التي نشرها مجلس أوروبا حول السجناء في السجون لعام 2020، كانت تركيا الدولة التي لديها أعلى معدلات إدانة لكل 100،000 شخص.

وبحسب تقرير مجلس أوروبا لعام 2020، فإن عدد نزلاء السجون التركية ارتفع بنسبة 115.3 في المائة بين عامي 2010 و 2020.

وبحسب تقرير وزارة العدل، تم تجديد 17 سجناً العام الماضي، ويستمر بناء سجون جديدة في 26 منطقة.

ووفق الوزارة يوجد في تركيا حاليا حوالي 300 ألف سجين. بعد أن كان الرقم في عام 2010، 120 ألفًا، وفي عام 2000 كان هناك 48 ألفًا 758 سجنا فقط.

يشار إلى وجود عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والكتاب والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون التركية بسبب انتقادهم نظام الرئيس رجب أردوغان.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إن السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية تم تجاهلها في تركيا وتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل موسع لاعتقال المعارضين.