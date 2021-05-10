أنقرة (زمان التركية) – قال الإعلامي التركي، فاتح بورتكال، إن المظاهر الدينية لحزب العدالة والتنمية لن تصبح كافية بعد اليوم لجلب الأصوات للحزب الحاكم.

وذكر برتكال في تغريدة عبر تويتر أن “السحر الذي حققه أردوغان على مدار 20 عاما من حكمه انهار، وأن المواطن أصبح غير قادر على تجاهل الأمر في ظل الحياة الفارهة التي ينعم بها القائمون على السلطة والأوساط المقربة لهم”.

أضاف الإعلامي المعارض “بات من الواضح والجلي أن الصلاة وتلاوة القرآن لا تكفي لزيادة نسبة أصوات الناخبين، وأن السياسة ذات الطابع الديني لا تحقق نفعا”.

وقال: “حتى وإن تم عقد الانتخابات بشكل مبكر أو في موعدها فإن الناخب سيحاسبكم خلالها على مصير 128 مليار دولار التي اختفت من أرصدة البنك المركزي. الأمر بات واضحا وصريحا”.