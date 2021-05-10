أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس معهد التمويل الدولي سبب رفع المعهد توقعاته لقيمة الدولار الفعلية أمام الليرة من 7.50 إلى 9.50 ليرة.

وعبر حسابه في تويتر نشر رئيس المعهد، روبن بروكس، تغريدة أفاد خلالها أن مغادرة الأموال الساخنة الأجنبية تركيا هو السبب.

روبن بروكس، قال إن عجز الحساب الجاري كان العنصر المؤثر في مثل هذه التغييرات في السابق غير أن العنصر الذي يتحُكم في تصنيف المعهد الآن بات مغادرة الأموال.

وأضاف بروكس أن المستثمرين الأجانب قضوا جزء كبير من عام 2020 في إخراج نقودهم من تركيا.

وكان البنك المركزي التركي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا عند مستوى 19 في المئة، غير أن هذا القرار لم يحقق المنشود ليرتفع الدولار أمام الليرة مسجلا 8.33 ليرة.

وخلال استطلاعه الخاص بنهاية العام رفع البنك المركزي توقعاته لسعر الدولار أمام الليرة إلى 8.71 ليرة، بينما رفع توقعاته لسعر الدولار أمام الليرة بعد 12 شهرا إلى 8.95 ليرة.

مغادرة ة 9.9 مليار دولار

وتشير بيانات البنك المركزي إلى إخراج الأجانب لنحو 9.9 مليارات دولار من تركيا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، حيث تم غادر 2 مليار دولار من سوق السندات والأوراق المالية و7.9 مليار دولار عبر عقود المقايضة المالية (SWAP).

وبهذا يرتفع إجمالي الأموال الذي غادرت تركيا عبر الضمانات والمقايضة المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 6.9 مليار دولار.