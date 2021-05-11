أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقًا ضد صحفي كشف لأول مرة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالصحفية الكازاخية يلدانا كهرمان التي توفيت بشكل مثير للشبهات.

وكانت الصحفية يلدانا كهرمان التي تحمل جنسية كازاخستان تدرس في تركيا وتعمل بالمجال الإعلامي عُثر عليها متوفاة بمدينة ألازيغ في عام 2019، وسيقت مزاعم حول تورط تولجا آغار، نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونجل وزير الداخلية الأسبق محمد آغار، في مقتل قهرمان.

وتجددت هذه الادعاءات بسبب تصريحات زعيم التنظيم الإجرامي سادات بكر التي اتهم فيها تولجا آغار باغتصاب وقتل هذه الصحفية القرغيزية، والتغطية على الجريمة من خلال تقديمها كعملية انتحار.

وعبر تويتر نشر الصحفي، برنسال أغجا، تغريدة أشار خلالها إلى بدء السلطات تحقيقا ضده، قائلا: “من المحتمل أنهم استندوا إلى تغريدة سابقة كدليل إدانة. هذا التحقيق بسبب عملي الصحفي وهو مخالف لحرية الصحافة”.

وبسبب فرض السلطات التركية حظر نشر بشأن على الحادث، لم يتم معرفة مصير تحقيقات “انتحار” الصحفية الكازاخية طوال السنوات الماضية.

الصحفي برنسال أغجا نشر في 9 مايو الماضي عبر تويتر تقرير الطب الشرعي الخاص بكهرمان وذكر أن به تناقضات كثيرة. وقال إنه “تم إغلاق الملف على عجل باعتباره انتحارًا، لكن ستقوم الآن بإعادة فتح هذا الملف”.

وفي وقت لاحق أعلن الصحفي التركي بدء السلطات التركية تحقيقا ضده بسبب تلك التغريدات.

وذكر آغجا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضده وأنه سيذهب للإدلاء بأقواله بعد عطلة عيد الفطر المبارك لكونه خارج المدينة.