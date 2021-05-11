أنقرة (زمان التركية) – تلقى الرئيس التركي رجب أدوغان تعليقًا مزعجًا من نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الوقت الذي تشن في القوات الإسرائيلية هجمات على القدس وقطاع غزة.

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تغريدة عبر حسابه على تويتر دعا خلالها العالم أجمع وعلى رأسه الدول الإسلامية إلى التحرك بشكل مؤثر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس ومنازل الفلسطينيين.

من جانبه قام نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، بالتعليق على تغريدة أردوغان هذه، بصورة لعلم كردستان الذي يستخدمه الأكراد في عدة دول كرمز لهم يشير إلى الاستقلال.

ويمثل الأكراد في تركيا إزعاجا لحكومة الرئيس رجب أردوغان بسبب رغبتهم في التمتع بالحكم الذاتي مثل أكراد العراق.

وتخشي الحكومة التركية فكرة قيام دولة كردية عبر توحد أكراد تركيا والعراق وسوريا وإيران.

وعندما أجرى إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي في 2017 استفتاء للانفصال عن العراق، كانت تركيا من أبرز الدول التي أجهضته إذ فرضت على الإقليم بجانب إيران والحكومة المركزية في بغداد حصارا شاملا وأغلقت جميع المنافذ البرية والجوية مع أكراد العراق، إلى أن أعلن زعيم الإقليم السابق مسعود بارازاني تراجعه واستقالته من منصب رئيس الإقليم.