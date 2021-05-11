نيويورك (زمان التركية)ــ قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد يتعطل.

كان الرئيس الأمريكي بايدن قد أمر ببدء الانسحاب في أفغانستان في الأول من مايو الجاري وإتمام الانسحاب الكامل بحلول 11 سبتمبر الشهر القادم.

مسؤولون عسكريون قالوا إنهم قد يكملون الانسحاب بحلول الصيف، مما يشير إلى مناورة أمريكية إذ كان الاتفاق مع حركة طالبان يقضي بأن يكون الانسحاب بشكل كامل من أفغانستان في الأول من مايو لجميع القوات الأجنبية.

وفي حديثهم للصحيفة، أدلى مسؤولون بادعاء يتعلق بتركيا.

صرح مسؤولون أمريكيون أن تركيا التي أمنت مطار كابول لسنوات، أخبرت أيضًا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على أنها قد تسحب قواتها من أفغانستان.

وذكر أن خروج تركيا من المنطقة قد يدفع بعض الدول الغربية التي تخطط للبقاء في أفغانستان لمراجعة قراراتها.