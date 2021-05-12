غزة (زمان التركية) – أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق في اتصال مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استعداد حركة لوقف التصعيد الحالي مع إسرائيل على أساس متبادل.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: “أكد موسى أبو مرزوق نيابة عن قيادة “حماس” استعداد الحركة لوقف أي إجراءات عسكرية ضد إسرائيل على أساس متبادل، مع إدراك ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي الضغط المطلوب على الجانب الإسرائيلي للحيلولة دون أي أعمال قائمة على استخدام القوة في مجمع المسجد الأقصى وأي إجراءات غير قانونية بحق السكان العرب الأصليين في القدس الشرقية”.