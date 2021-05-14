أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، امس الخميس، أن تحسن العلاقات بين تركيا ومصر سيعود بمنافع حقيقية لكلا الطرفين.

وقال أكار، في كلمة أثناء زيارة أجراها رفقة كبار قادة الجيش لبعض القواعد العسكرية التركية المتاخمة للحدود العراقية، إن تركيا ومصر لديهما قيم مشتركة، وعلاقات البلدين تمتلك تاريخا عميق الجذور، مشددا على أنها في طريقها للتحسن.

وأضاف: “تحسن هذه العلاقات سيوفر الفائدة للجانبين، وينبغي إدراك أن العلاقات بين تركيا وليبيا ومصر بشكل خاص ستعود بمنافع حقيقية لجميع البلدان والأطراف”.