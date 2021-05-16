مدريد (زمان التركية) – خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الإسبانية مدريد، امس السبت، للمشاركة في مسيرة احتجاجا على هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل 139 شخصا.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وهم يسيرون باتجاه ساحة بويرتا ديل سول بوسط مدريد، وهتفوا باللغة الإسبانية “هذه ليست حربا، هذه إبادة جماعية”، ورفع البعض لافتات كتب عليها “الولايات المتحدة دولة إرهابية” و”حياة المسلمين مهمة”.

وتجري مسيرات احتجاجية في مدن أوروبية متعددة وأماكن أخرى من العالم على خلفية تنفيذ إسرائيل حملة قصف واسعة على قطاع غزة تزامنا مع اشتباكات دموية في الضفة الغربية والقدس في تصعيد يعتبر الأكثر خطورة في الشرق الأوسط منذ سنوات.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية هجومها على قطاع غزة، واستهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 139 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 39 طفلا، إضافة إلى نحو 1000 جريح، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.