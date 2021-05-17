أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن المواطن في تركيا دفع في النهاية ثمن حملة توزيع 120 ألف طن من البطاطس مجانًا.

وبعد حملة توزيع البطاطس المجانية على الأسر المحتاجة التي أطلقها الرئيس رجب أردوغان في أبريل/ نيسان، بعد شكوى المزارعين من الخسائر التي لحقت بهم بسبب عدم قدرتهم على تصريف المحصول، سجلت مؤخرًا أسعار البطاطس ارتفاعًا جنونيًا.

كان سعر الكيلوجرام من البطاطس قد تراجع في الأسواق التركية إلى ليرة واحدة قبيل شهر رمضان، غير أنه سرعان ما ارتفع إلى 3.5 ليرة لتصبح بهذا السلعة الأعلى ارتفاعًا خلال فترة قصيرة.

وبجانب البطاطس سجل البصل زيادة محدودة، حيث ارتفع سعر كيلوجرام البصل من ليرة واحدة إلى نحو ليرتين.

وذكر رئيس اتحاد الغرف الزراعية شمسي بريكتار أن البطاطس سجلت أعلى زيادة في الأسواق خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة زيادة بلغت 45.41 في المئة تلاها البصل الجاف بنحو 31.18 في المئة والقرنبيط بنحو 18.79 في المئة والزبيب بنحو 17.8 في المئة والحمص بنحو 17.43 في المئة.

وكان معدل التضخم النقدي في تركيا سجل رقمًا قياسيًا جديدا ببلوغه 17.14 في المائة على أساس سنوي.