إسطنبول (زمان التركية)ـــ انخفض منسوب المياه في سدود إسطنبول بنسبة 1.52 في المائة خلال الأسبوع الأخير مع نهاية هطول الأمطار الربيعية.

وبلغ معدل إشغال المياه في سدود اسطنبول 76.84 بالمئة.

وفقًا لبيانات إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (ISKI)، تراجع معدل الإشغال في السدود والذي وصل إلى 81.15، وهو أعلى مستوى في العام الماضي في 22 أبريل، إلى 19.16٪ في 8 يناير، وهو أدنى مستوى في آخر 15 عامًا.

في حين أن معدل الإشغال في السدود التي تزود المدينة بالمياه يبلغ 76.84 في المائة اعتبارًا من اليوم، فإن الانخفاض الذي حدث في الأسبوع الماضي كان 1.52 في المائة.

السدود والبرك التي تزود المدينة بالمياه يبلغ حجم تراكم المياه فيها 868 مليونا و 683 ألف متر مكعب، بينما تبلغ كمية المياه حاليا 667.51 مليون متر مكعب.

وبلغت كمية هطول الأمطار المقاسة في السدود عام 2021 ما مقداره 427.21 مليون متر مكعب.

في حين تم استهلاك 2.9 مليون متر مكعب من المياه يوميًا في اسطنبول، كانت كمية المياه المزودة للمدينة حتى يوم أمس 2 مليون و 955 ألف متر مكعب.

تم الحصول على 270.75 مليون متر مكعب من المياه من سدي Melen و Yeşilçay، اللذين يوفران المياه لإسطنبول، منذ 1 يناير.