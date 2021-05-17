أنقرة (زمان التركية) – رفض عمال مرفأ في إيطاليا، تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى إسرائيل.

وأعلنت نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، أن ​العمال​ اعترضوا على تحميل شحنة ​أسلحة​ و​متفجرات تحمل اسم “آسياتيك آيلاند”​، بعدما اكتشفوا أن وجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.

وسبب الرفض هو أن هذه الأسلحة والمتفجرات يمكن أن تستخدم في قتل الفلسطينيين.

وغادرت السفينة الميناء بعد قيام عمال آخرين بالتحميل.

وطالبت نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورونو بالوقف فوري لقصف غزة وإنهاء “مصادرة” منازل الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

وأكدت النقابة أنها بدأت أيضًا حملة توعية مع عمال الرصيف، وأكدت أنهم لن يكونوا جزءًا من المجزرة.

كما يحاول عمال الرصيف في المرفأ جمع معلومات عن المزيد من الشحنات لمنعها من الوصول إلى إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.

وأعلنت النقابة أنها ستطلق مسيرات في شوارع ليفورنو تضامناً مع الشعب الفلسطيني للمطالبة بالوقف الفوري للقصف على غزة وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم.