أنقرة (زمان التركية)- حثت اللجنة الأمريكية الدولية للحرية الدينية (USCIRF)، الحكومة الأمريكية على الاعتراف رسميًا بالإدارة الذاتية للأكراد شمال وشرق سوريا فيما يطلق عليه (روجافا) كحكومة محلية شرعية.

يأتي ذلك بينما تطالب أنقرة بوقف الدعم الأمريكي للمجموعات الكردية في سوريا، وتسعى لإنهاء نفوذهم بالمنطقة.

صدر تقرير اللجنة الأمريكية، يوصي حكومة الولايات المتحدة الاعتراف بالإدارة الذاتية الكردية، كحكومة محلية شرعية وبالتالي توسيع العلاقة مع المؤسسات الأمريكية.

كما تضمن التقرير اقتراحًا برفع العقوبات عن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وكذلك جاء في التقرير أن الإدارة الذاتية يجب أن تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة من خلال اقتراح السبل السياسية لحل الأزمة السورية.

من جانبها أكدت إدارة الرئيس جو بايدن استمرار الدعم المقدم للقوات الكردية في سوريا باعتبارهم شركاء التحالف الدولي في القضاء على تنظيم داعش.

يذكر أن وفدا للجنة USCIRF زار مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الرقة العام الماضي. وأدلت نادين مينزا التي ترأست الوفد بالبيان التالي:

“بصفتنا اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، طالبنا حكومة الولايات المتحدة بالضغط على تركيا لمغادرة سوريا. وقلنا أن المجتمع الدولي يجب ألا يظل صامتًا بشأن الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية والجماعات الإسلامية التابعة لها ضد الأقليات العرقية والدينية.

يذكر أن تركيا تعتبر الكيان الكردي في شرق الفرات امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف إرهابيا وتتعامل معهم على هذا الأساس.