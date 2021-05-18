باريس (زمان التركية)ـ قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، دعم قطاع غزة المحاصر بمبلغ 500 مليون دولار، لإعادة الإعمار.

السفير بسام راضى الناطق باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس السيسي “أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة”.

وفي إشارة إلى معالجة آثار التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، أوضحت رئاسة الجمهورية أن الدعم المصري يأتي “نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار”.

وجاء القرار خلال مشاركة الرئيس المصري في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.