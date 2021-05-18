أنقرة (زمان التركية) – قالت جمعية حقوق الإنسان في تركيا إن هناك 1388 حالة اختفاء قسري منذ عام 1980.

وقال فرع الجمعية في ولاية دياربكر إن حالات الاختفاء القسري والجرائم المرتكبة في تلك الفترة لم يحاسب مرتكبوها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الأسبوع الدولي للنضال ضد الاختفاء القسري المنعقد خلال الفترة بين 17 و31 مايو الجاري.

وفي بيانها خلال المؤتمر طالبت شعبة جمعية حقوق الإنسان التركية بولاية دياربكر بتشكيل “لجنة لمواجهة الماضي وبحث الحقائق”.

أوضح البيان أن عمليات الاختفاء القسري وقعت بكثافة خلال الفترة بين عامي 1980 و2001.

وأضاف البيان أن الفترة عينها شهدت ارتكاب الآلاف من جرائم القتل السياسية التي لم يتم التوصل إلى مرتكبيها وأن تلك الفترة لم تشهد تحقيقا فعليا مع القيادات العسكرية والإدارية والسياسية ولم يتم محاكمتهم ومحاسبتهم أمام القانون.

يشار إلى أنه خلال مؤتمر الاختفاء القسري الدولي الأول الذي أقيم في الفترة بين 17 و19 مايو من عام 1996 في مدينة إسطنبول تقرر إنشاء لجنة دولية ضد الاختفاء القسري وتم إعلان الفترة بين 17 و31 مايو أسبوع النضال الدولي ضد الاختفاء القسري.

ومنذ 31 يناير/ كانون الثاني من عام 2009 تنظم شعبة جمعية حقوق الإنسان بمدينة دياربكر فعالية أسبوعية في شهر مايو بعنوان “اعثروا على المختفين قسرا وحاسبوا المتورطين”.

وخلال تلك الفعالية التي يشارك بها أقارب المختفين يتم سرد قصة أحد المختفين قسرا.

هذا وتم حظر إقامة الفعالية في الساحات المفتوحة بسبب الحظر الكلي المفروض لمواجهة كورونا، حيث يتم حاليا عقد الفعاليات عبر الانترنت.