أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، جان أتاكلي، إن وزير الداخلية، سليمان صويلو، َمهدد بالإقالة َمن منصبه في أي لحظة.

وارجع الصحفي التركي توقعاته إلى، غضب الرئيس رجب أردوغان من الفضاذح التي كشفها زعيم المافيا، سادات بكر، بحق وزير الداخلية خلال مقاطع فيدير نشرها مؤخرا.

وكان سادات بكر استنكر وصف وزير الداخلية له بزعيم التنظيم الإجرامي، متسائلا كيف فعل ذلك بينما وفر له في السابق الحماية الامنية للحفاظ على حياته.

أتاكلي اعتبر أن “صويلو انتهى” منذ اليوم الأول لظهور تلك الادعاءات غير أنه يقاوم.

وذكر أتاكلي أنه لن يتم إجراء تحقيق في تلك التصريحات طالما صويلو يترأس وزارة الداخلية.

أضاف قائلا: “إن كان سويلو لا يخشى شيئا أبدا فليستقيل أولا ثم ينتظر نتائج التحقيق”.

وأضاف أتاكلي “وفقا لمشاهداتي فإن استقالة سويلو ليست مطروحة. وفي المقابل هناك احتمالية كبيرة بأن يقيله أردوغان من منصبه”.

يذكر أن سادات بكر، كان قد وصف صويلو بزعيم تنظيم إجرامي خانعًا لممارسات الرأي العام والحزب الحاكم، ليتجه بعد ذلك إلى الكشف عن الامتيازات التي وفرها له صويلو في الفترة السابقة.

وقال بكر إن سليمان صويلو هو من أبلغه بالعملية الأمنية المعدة ضده ورجاله في تركيا ليتمكن من الهروب إلى خارج البلاد.

وكان سادات بكر استنكر وصف وزير الداخلية له بزعيم التنظيم الإجرامي، متسائلا كيف فعل ذلك بينما وفر له في السابق الحماية الامنية للحفاظ على حياته.