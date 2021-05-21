غزة (زمان التركية) – بتمام الساعة الثانية صباحًا من فجر يوم الجمعة يبدأ سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأمس الخميس، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابينت” مساء الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان يوم الخميس قرار الهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن مصر اقترحت هدنة غزة وأنها ستكون متبادلة وغير مشروطة.

وأفادت في بيان بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إلتأم هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط.

وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة وقادة الجيش ورئيس الشاباك استعرضوا أمام الوزراء الإنجازات الكبيرة التي حققتها إسرائيل في المعركة حيث اعتبروا بعضها إنجازات غير مسبوقة.

وأوضح البيان أن المستوى السياسي أكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة.

جدير بالذكر أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا.

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوة دافعة الخميس بعدما دعا بايدن للتهدئة.