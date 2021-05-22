أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات في تركيا الوصول لموقع الويب الخاص بزعيم المافيا التركي، سادات بكر، الذي فضح بتصريحاته عددا من رجال الرئيس رجب طيب أردوغان، على رأسهم وزير الداخلية سليمان صويلو.

محكمة أنقرة الجنائية الثامنة، أصدرت قرارا يوم الجمعة، بحظر الوصول إلى موقع “sedatpeker.com” الخاص بسادات بكر.

وجاء ذلك بعد أن استهدف سادات بكر عددا من الشخصيات من بينهم وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو ووزير الداخلية والعدل الأسبق محمد آغار والصحفي هادي أوزيشك.

يذكر أن بكر المقيم في الإمارات صادر بحقه قرار توقيف يصنفه كزعيم تنظيم إجرامي.

وفي آخر تصريحاته زعم سادات بكر زعم أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يراقب ويتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان.

واستهدف سادات بكر الذي كان مدافعا عن حكومة الرئيس رجب أردوغان، وزير الداخلية سليمان صويلو بعدما وصفه الأخير بأنه زعيم تنظيم إجرامي، حيث استنكر بكر هذا الوصف مشيرا إلى أنه كان هناك تعامل دائم مع وزير الداخلية الذي وفر له الحماية الأمنية في بعض الأحيان.

ووصف سادات بكر، “صويلو” بزعيم تنظيم إجرامي خانع لممارسات الرأي العام والحزب الحاكم، ليتجه بعد ذلك إلى الكشف عن الامتيازات التي وفرها له صويلو في الفترة السابقة.

وقال بكر إن سليمان صويلو هو من أبلغه بالعملية الأمنية المعدة ضده ورجاله في تركيا ليتمكن من الهروب إلى خارج البلاد.

وتسبب سؤال طرحه مراسل وكالة الأناضول التركية الرسمية مصعب توران أمس الجمعة حول علاقة زعيم المافيا سادات بكر مع وزير الداخلية سليمان صويلو واستمرار الوزير في منصبه حتى الآن دون إجراء أي تحقيق ضده، في إنهاء عقد المراسل على الفور.