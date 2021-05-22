أنقرة (زمان التركية) – تراجعت ثقة المستهلك في تركيا إلى أدنى مستوى منذ مايو 2019، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.

معهد الإحصاء التركي قال إن ثقة المستهلكين تراجعت إلى 77.3 نقطة في مايو الجاري بعد أن كانت 80.2 نقطة في أبريل، علما أن أقل من 100 نقطة تعكس التشاؤم.

وكان المؤشر قد استقر عند 86.7 نقطة في مارس.

وأظهرت الأرقام أن انخفاض ثقة المستهلك نابع من التوقعات المالية للأسر وتوقعات الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

وانخفضت قيمة الليرة بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار منذ منتصف مارس، في حين قفز التضخم السنوي إلى 17.1 في المائة في أبريل، مما أثر أيضًا على الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.

وكانت الحكومة التركية خففت يوم الاثنين قيود الإغلاق الكامل الذي تسبب في إغلاق العديد من المؤسسات وفرض حظر التجول نهارًا لمدة أسبوعين ونصف بهدف خفض حالات الإصابة بكورونا التي وصلت إلى مستوى قياسي في أبريل.