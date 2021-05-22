أنقرة (زمان التركية)- كشفت نتائج استطلاع رأي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيخسر السباق في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا واجه أحد ثلاث منافسين بينهم عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وبينما تطالب المعارضة بعقد انتخابات مبكرة، لا يزال حتى الآن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يونيو 2023.

تشير نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة”متروبول” للأبحاث، إلى أن أردوغان سيخسر السباق في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية، إذا كان أحد منافسيه بالجولة الثانية عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أو زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.

وبحسب النتائج التي كشفها رئيس مؤسسة متروبول، أوزار سنجار، “إذا كان المرشحان في الانتخابات الرئاسية هما أردوغان وأكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، فإن 39٪ من الناس سيصوتون لأردوغان و 50٪ لأكرم إمام أوغلو.

وإذا كان خصم أردوغان، هو منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ستذهب أصوات 49.4٪ من الناخبين إلى يافاش و 37.5٪ إلى أردوغان.

أما إذا أصبحت أكشنار زعيمة حزب الخير في مواجهة أردوغان بالجولة الثانية، فسيحصل أردوغان على 38.5٪ من الأصوات و أكشنار على 42.5٪.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، فإن أردوغان لديه فرصة للفوز في الجولة الثانسية إذا كان خصمه هو رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو. في هذه الحالة، سيتمكن أردوغان من الحصول على 42.5 في المائة من الأصوات وكيليتشدار أوغلو على 39.7 في المائة.