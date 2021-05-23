أنقرة (زمان التركية) – عاد إلي الواجهة من جديد حادث إسقاط تركيا للمقاتلة الحربية الروسية، حيث جددت وسائل الإعلام الروسية تناول الحدث رغم مرور أكثر من 5 سنوات على وقوعه، لتقدم رواية أخرى غير التي اعتادت أنقرة على ترديدها.

موقع AVIAPRO الإخباري الروسي، المعروف بقربه من وزارة الدفاع الروسية، قال في ادعاء جديد إن قائد القوات الجوية التركية الجنرال عابدين أونال، هو من أمر بإسقاط الطائرة الروسية في 24 من نوفمبر 2015، لأنها كانت تحلق على بعد كيلومترات من الحدود التركية.

أما موقع haberrus.ru، فأوضح أن الصحافة الروسية لم تجد دليلا على مزاعم أنقرة بأن الطيار التركي قائد الطائرة F16 أسقط الطائرة الروسية بقراره الشخصي، مؤكدة أن الأمر جاء مباشرة من قائد القوات الجوية التركية عابدين أونال، المعروف بقربه من الحكومة ويقدمه الإعلام الموالي للحكومة على أنه من ضمن أبرز الشخصيات التي أنقذت تركيا من انقلاب 2016 الفاشل، في حين أن رواية الحكومة التركية تزعم أن حركة الخدمة هي من أسقطت الطائرة الروسية لإفساد العلاقات بين البلدين.

وأضاف الموقع أنه حصل على هذه المعلومات من خلال أقوال العقيد أركان في الجيش التركي علي دورموش البالغ من العمر 45 عامًا، في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل في تركيا، حيث قال: “أبلغت قيادة القوات الجوية أونال عبر الهاتف أن طائرتين حربيتين روسيتين انتهكتا الحدود التركية. أمرنا أونال بالهجوم، مما أدى إلى إسقاط مقاتلة روسية من طراز Su-24M من قبل مقاتلة تركية من طراز F-16 بالقرب من الحدود السوري”.

وكانت السلطات التركية نفت بشكل قاطع إصدار القيادة العسكرية التركية قرارا بإسقاط الطائرة الروسية، مشيرة إلى أن إسقاط المقاتلة الروسية Su-24M تم بقرار اتخذه الطيار المقاتل من طراز F-16، متهمة إياه بالانتماء إلى حركة الخدمة.