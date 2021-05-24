أنقرة زمان التركية) – تسببت الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، لوزير الداخلية الأسبق بالمسئولية عن اغتيال الصحفي القبرصي كوتلو أدالي، في هزة عنيفة بالأوساط السياسية والصحفية في شمال قبرص، كما في تركيا.

وقال سادات بكر إن وزير الداخلية الأسبق محمد أغار، الذي وصفه برئيس الدولة العميقة، ومعه ضابط الاستخبارات، كوركوت أكان، هما المسؤولان عن مقتل الصحفي كوتلو أدالي الذي تم اغتياله في “جمهورية شمال قبرص التركية” عام 1996.

وقالت إلكاي أدالي، زوجة أدالي، إنها تتساءل عما إذا كانت مزاعم بكر ستلقي الضوء على الحقائق.

طالب رئيس الوزراء السابق في جمهورية شمال قبرص التركية، أوزكان يورجانجي أوغلو، طالب بضرورة إجراء التحقيقات مرة أخرى مع جميع الجناة الذين لم يتم معاقبتهم.

فيما دعا قدرت أوزرساي، نائب رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الشعب، السلطة القضائية في الجمهورية التركية لشمال قبرص إلى التحرك، مشيرا إلى أن مقتل الصحفي كوتلو أدالي على يد مجهولين وصمة عار سوداء في قبرص من حيث حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لذلك من المهم لمن يهتم بمتابعة هذا الأمر والضغط من أجل النتائج.

يذكر أنه تم اغتيال أدالي الذي عرف بمقالاته المعارضة، أمام منزله في العام 1996.