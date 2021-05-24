أنقرة (زمان التركية) – رفعت نقابة محامين في تركيا شكوى جنائية ضد زعيم المافيا التركي، سادات بكر، ووزير الداخلية، وآخرين.

الدعوى القضائية رفعت ضد سادات بكر، سليمان صويلو، محمد آغار، تولغا آغار، وإركام يلدريم، بعد سلسلة الفيديوهات التي نشرها سادات بكر على يوتيوب، وحصدت ملايين المشاهدات.

وطالبت نقابة محامين إزمير في الشكوى الجنائية، بالتحقيق في مزاعم تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب والنهب وجرائم أخرى كشف بكر تورط الشخصيات المرفرع ضدهم الشكوى فيها.

كما دعت نقابة المحامين لعزل سليمان صويلو، الذي كان محور الادعاءات، من وزارة الداخلية أولا، قبل التحقيق معه لأنه كان في موقع أعلى من أولئك الذين سيحققون معه.

النقابة رأت أنه يجب حل الأزمة الحالية من خلال إجراء تحقيق فوري وفعال. وإلا سيتم القضاء على القانون تمامًا في تركيا ويسود مبدأ البقاء للأقوى وإن كانوا من المتورطين في أمور غير قانونية.

وبدأ سادات بكر قبل أسابيع الهجوم على عدد من رموز الدولة بينهم وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار، بعد حملة أمنية انطلقت في أبريل الماضي ضد رجاله.