أنقرة (زمان التركية)- اتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث منذ ما يقرب من 5 سنوات عن التركي “خليل فالايلي” أحد الأسماء التي كشف عنها زعيم المافيا التركي سادات بكر، بتهم تهريب المخدرات وغسيل الأموال.

خليل فالايلي واحد من الأشخاص الذين فجر عنهم زعيم المافيا التركية، سادات بكر، مؤخرا فضيحة كبرى، حيث أوضح أن فالايلي شريك إركان يلدريم نجل رئيس وزراء تركيا السابق، بن علي يلدريم، في تجارة المخدرات.

وهناك دعوى قضائية مرفوعة ضد فالايالي في ولاية فرجينيا الأمريكية. ملف القضية معلق لأنه لا يمكن إجراء محاكمة غيابية في الولايات المتحدة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن خليل فالايالي وشقيقه حسنو فالايالي وأوزغور دمير، متهمون بغسل ممتلكات وأموال تم جلبها بطريقة غير مشروعة من الخارج بوسائل مالية في ولاية فرجينيا.

وبما أن خليل فالايالي وشركاه هاربون، فإن الدعوى معلقة. في الولايات المتحدة، إذا لم يتم القبض على المتهمين، فلا يمكن محاكمتهم غيابيًا.

ونشر سادات بكر هذا الأسبوع من مقر إقامته الجديد في دبي مقطع فيديو عبر يوتيوب، زعم خلاله أن إركان كان قد توجه إلى فنزويلا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لاعتمادها كمصدر جديد للمخدرات، وأن شركة في هذا الأمر هو خليل فالايلي.

وعلى إثر ذلك فع إركان يلدريم نجل رئيس وزراء تركيا السابق، بن علي يلدريم، دعوى قضائية ضد زعيم المافيا التركي، سادات بكر.

وعلى خلفية اتهامات سادات بكر هذه أدلى بن علي يلدرم بتصريح لوسائل الإعلام مفيدا أن نجله توجه إلى فنزويلا بغرض توزيع المستلزمات الصحية لمواجهة وباء كورونا، كالأقنعة ومعدات الاختبار.

وأكد يلدريم أن ذكر عائلته جنبا إلى جنب مع المخدرات أكبر إهانة يمكن أن تلحق بهم، مشيرا إلى أن كل ما قاله سادات بكر افتراء وكذب.