أنقرة (زمان التركية) – رفع إركان يلدريم نجل رئيس وزراء تركيا السابق، بن علي يلدريم، دعوى قضائية ضد زعيم المافيا التركي، سادات بكر.

الدعوى القضائية ضد سادات بكر، جاءت بعد اتهامه لإركان يلدريم بالتورط في نقل المخدرات من فنزويلا إلى تركيا.

بكر نشر من مقر إقامته الجديد في دبي مقطع فيديو عبريوتيوب، زعم خلاله أن إركان كان قد توجه إلى فنزويلا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لاعتماد فنزويلا كمصدر جديد للمخدرات.

وعلى خلفية اتهامات سادات بكر هذه أدلى بن علي يلدرم بتصريح لوسائل الإعلام مفيدا أن نجله توجه إلى فنزويلا بغرض توزيع المستلزمات الصحية لمواجهة وباء كورونا، كالأقنعة ومعدات الاختبار.

وأكد يلدريم أن ذكر عائلته جنبا إلى جنب مع المخدرات أكبر إهانة يمكن أن تلحق بهم، مشيرا إلى أن كل ما قاله سادات بكر افتراء وكذب.