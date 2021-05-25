أنقرة (زمان التركية) – دافع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو بعد استهدافه مؤخرا من قبل زعيم المافيا سادات بكر.

تصريحات بهجلي جاءت تعليقا على الفضائح التي كشف عنها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، من خلال مقاطع فيديو نشرها من محل إقامته الجديد في دبي، مستهدفا من خلالها عددا من رجال الدولة بينهم وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو والأسبق محمد أغار، المنتميان إلى التيار القومي.

بهجلي حاول خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه تصوير الأمر على أنه استهداف خارجي، وقال “لا يمكننا التعامل مع الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والافتراءات اللعينة بشكل مستقل عن العمليات الإقليمية والعالمية ضد تركيا”.

أضاف قائلا إنه لن يتمكن أحد من التشهير بمجلس القيادة المشرف للقوات المسلحة التركية.

وتابع رئيس حزب الحركة القومية حليف الرئيس رجب أردوغان: “أؤكد بشكل خاص وبقوة أن الحكومة، والقوات المسلحة التركية البطلة ووزير الداخلية، الذين سطروا ملحمة في الحرب ضد الإرهاب، ليسوا وحدهم”.

وفي سياق منفصل، انتقد بهجلي رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، بسبب تشبيهها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأكد بهجلي أن أكشنار أضاعت حياتها السياسية بالمؤامرات والأكاذيب وحسابات الفائدة.

وأشار بهجلي إلى أنه لا يمكن تقديم تنازلات لأولئك الذين يفركون أيديهم ويبحثون عن فرص لجعل تركيا البلد المستهدف للعمليات المظلمة.

واستهدف سادات بكر على وجه الخصوص وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار، بعد حملة أمنية انطلقت في أبريل الماضي ضد رجاله.