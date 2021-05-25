أنقرة (زمان التركية) – استنكر حزب المستقبل المعارض في تركيا اتهامات وزير الداخلية، سليمان صويلو، لرئيس الحزب، أحمد داود أوغلو، بالتجسس على أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكان صويلو قد زعم خلال مشاركته في برنامج على قناة خبر ترك، أنه خلال عام 2015 صرح رئيس الوزراء آنذاك ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد داود أوغلو، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب أن بإمكان السلطات إعداد الدستور بالتعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وذكر وزير الداخلية أن داود أوغلو وفريقه تعاونوا مع حزب الشعب الجمهوري بعدما عجز عن الحصول على غالبية أصوات حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات.

وعبر حسابه على تويتر علق المتحدث باسم حزب المستقبل، سركان أوزجان، على ادعاءات صويل، قائلا إنه وزير الداخلية يسعى لإنقاذ نفسه وتغيير اتجاه الرأي العام الحالي عوضا عن دفع ثمن أفعاله، مؤكدا أن جميع الادعاءات المثارة بحق رئيس الحزب مجرد أكاذيب وافتراءات.

يذكر أن سادات بكر زعيم المافيا في تركيا، اتهم قبل أيام وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بالتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان.