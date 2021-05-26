أنقرة (زمان التركية) – تجاوز متابعي حساب زعيم المافيا التركي، سادات بكر، على تويتر المليون، وبلغ عدد مشتركي قناته على يوتيوب 700 ألفا، وذلك بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا في تركيا بالتسجيلات المصورة التي يبثها من المنفى ويفضح من خلالها عددا من الرموز في تركيا.

وكان عدد متابعي سادات بكر يبلغ نحو 250 ألف متابع في العاشر من الشهر الجاري، غير أن عدد متابعه الحالي بلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه في غضون 15 يوما فقط.

وأثارت تصريحات سادات بكر المقيم حاليا في دبي، نقاشات مكثفة خصوصا بسبب استهدافه وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الداخلية السابق، محمد آغار، ومسؤولين ورجال أعمال وسياسيين كنجل رئيس الوزراء السابق، أركان يلدرم.

وحظيت التسجيلات المصورة لسادات بكر بملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أجاب عن سؤال حول نسب مشاهدات فيديوهات سادات بكر خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة خبر تورك قائلا: “الملايين أيضا يشاهدون فيديوهات جنسية للأطفال”.

وبجانب قناته على يوتيوب قامت نحو 300 قناة أخرى بمشاركة مقاطع فيديو سادات بكر.

كما تحظى التصريحات البارزة في مقاطع الفيديو بمشاركة واسعة عبر منصتي تويتر وانستجرام.

وكشف سادات بكر عن متورطين في جرائم تجارة المخدرات، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري.

ورفعت دعاوى قضائية في تركيا للتحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسمائهم في مقاطع الفيديو التي نشرها سادات بكر على مدار الشهر الماضي، وبينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، لكن القضاء لم يتحرك حتى الآن.