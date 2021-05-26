أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن اعترافات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، بجرائمه تهز حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونشرت “واشنطن بوست” مقالا تحليليا لها حول سلسلة مقاطع الفيديو التي ينشرها سادات بكر على قناته الخاصة على اليوتيوب، وتحظى بمشاهدات مليونية.

“واشنطن بوست” أوضحت أن اعترافات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، جمدت الأوساط في تركيا، ولكنها هزت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن أحد الأشياء التي تجعل ادعاءات بكر ضارة للغاية هي اعترافاته بالدور الذي قال إنه لعبه في ارتكاب أعمال إجرامية نيابة عن الأسماء القوية في الحكومة التركية.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الإدعاءات تسبب ضيقا لحكومة أردوغان، خاصة في فترة تتضاءل شعبيته وسط التدهور الاقتصادي ووباء فيروس كورونا.

وأكدت واشنطن بوست أن هذه الأزمة بدو إنا لن تنتهي قريبا، لأن بكر الذي نشر سبعة مقاطع فيديو، يقول إنه سيشارك خمسة آخرين.