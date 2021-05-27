أنقرة (زمان التركية) – لم يأتِ لقاح سينوفاك المعتَمَدِ داخل تركيا؛ ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية وهو ما دفع السلطات السعودية إلى عدم إدراج الحاصلين عليه ضمن 60 ألف شخص سيتم السماح لهم هذا العام بأداء فريضة الحج.

وأعلنت السلطات السعودية وثيقة تتألف من تسع صفحات تضمنت شروط الحج وحصص الدول، حيث كشفت الوثيقة المشار إليها الشروط الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد والسماح لنحو 60 ألف شخص فقط بأداء فريضة الحج هذا العام.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت أبوابها أمام الحجاج خلال العام السابق في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تضمنت أيضا إغلاق دور العبادة الجماعية أمام مواطنيها، غير أن السلطات السعودية قررت هذا العام فتح الباب أمام أداء فريضة الحج.

وستسمح السلطات السعودية للحاصلين على الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا المستجد بأداء فريضة الحج داخل أراضيها، غير أن هذا الأمر مرتبط بشروط معينة لم تتضمن لقاح سينوفاك الذي يتم تقديمه داخل تركيا.

وبهذا لن يتمكن الحجاج الحاصلون على هذا اللقاح، الذين تتشكل غالبيتهم في تركيا من كبار السن (فوق 65 عاما)، من أداء فريضة الحج هذا العام.