أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي فاتح تازجان، المقرب للحزب الحاكم والشهير بتصريحاته الاستفزازية، إن الفضائح التي كشفها زعيم المافيا، سادات بكر، ستتسبب في سيلان الدماء.

وخلال مشاركته مع الصحفي، جونيت أوزدمير، ذكر تازجان أن الكثير من الدماء ستُسال في ضوء ادعاءات سادات بكر.

خلال الحلقة أجاب تازجان عن سؤال وجه إليه يقول “وما شأنك بهذا؟” قائلا: “أنا أدعى ألكسندر. ما شأننا؟! أنا فاتح تازجان صحفي خرج إلى الشوارع حاملا سلاحه عشية المحاولة الانقلابية في سابقة هي الأولى من نوعها”.

وكان الصحفي تازجان سبق وأن أعلن خلال بث مباشر على حسابه على انستجرام أنه التقى مع سادات بكر لمنع وقوع فتنة في البلاد.

جدير بالذكر أن السلطات سبق وأن فتحت تحقيقا ضد تازجان لاستهدافه القضاة الذين قاموا بإلغاء أحكام البراءة الصادرة ضمن قضية سوسولروك.

وحظيت تسجيلات مصورة نشرها زعيم المافيا التركي سادات بكر، المقيم في دبي، بملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشف سادات بكر عن متورطين في جرائم تجارة المخدرات، وعمليات قتل خارج نطاق القانون واختفاء القسري، تمت بالتعاون بين المافيا والسلطات.

ورفعت دعاوى قضائية في تركيا للتحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسمائهم في مقاطع الفيديو التي نشرها سادات بكر على مدار الشهر الماضي، وبينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، لكن القضاء لم يتحرك حتى الآن.