أنقرة (زمان التركية) – توجّه المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إلى ألمانيا برفقة وزير السياحة والثقافة التركي، محمد نوري أرسوي.

وسيجري كل من كالين وأرسوي لقاءات بشأن قضيتي السياحة والصحة في إطار زيارتهما إلى ألمانيا.

وتأتي هذه الزيارة عقب تصريحات وزير الصحة الألماني، نس سبان، التي ذكر خلالها أن 50 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا العام الماضي، كان مصدرها تركيا مفيدا أن تركيا تقع ضمن المناطق ذات الأعلى إصابة بفيروس كورونا وهو ما سيدفع السلطات الألمانية إلى فرض إجراءات صارمة على المتوجهين إلى تركيا لقضاء العطلة أو زيارة أقاربهم لدى عودتهم.

زيارة روسيا

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت زيارة مماثلة لكل من كالين وأرسوي إلى العاصمة الروسية، موسكو.

وشهدت اللقاءات مع المسؤولين الروس التوصل إلى اتفاق بشأن استيراد تركيا اللقاحات الروسية واستئناف روسيا رحلاتها الجوية مع تركيا وتسريع هذه العملية على أن يتم إعلان جدول زمني لهذا الأمر خلال فترة زمنية قصيرة.

يُذكر أن كبرى شركات الطيران الروسية كانت قد أعلنت تعليق رحلاتها المسيرة والشارتر إلى تركيا حتى الأول من يونيو/ حزيران القادم لحين إصدار المسؤولين قرارهم بهذا الشأن وهو ما يشير إلى احتمال تمديد الحظر المفروض على السفر إلى تركيا.