أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، الأحزاب السياسية في بلاده إلى دعم فكرة صياغة دستور مدني جديد لتركيا.

وقد قال ذلك في كلمة له خلال اجتماع لحزب “العدالة والتنمية” في جزيرة الديمقراطية والحريات، قبالة مدينة اسطنبول.

وقال أردوغان: “أتمنى أن تقدم كافة الأحزاب في البرلمان الدعم البناء والفعال لجهود صياغة دستور مدني جديد”.

وأضاف: “من الجيد جدا موافقة البرلمان على مشروع الدستور الجديد، تمهيدا لعرضه على الشعب التركي لتقييمه”.

وشدد الرئيس التركي على أن “الانقلابات كانت دائما محاولات لعرقلة نضالنا من أجل ترسيخ سيادة الإرادة الوطنية”.

ووصف الانقلاب الذي شهدته تركيا في 27 مايو من عام 1960 بأنه “الأول في سلسلة الانقلابات التي جعلت البلاد تدفع أثمانا باهظة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا”.

وأكد أردوغان أن “انقلاب عام 1960 جرح نازف في قلب شعبنا، رغم مرور أكثر من 60 عاما عليه”.

وأشار إلى أن “الانقلابيين والسياسيين الذين يشجعونهم لم يتوانوا أبدا عن الزج بالبلاد في النار وتقويض الديمقراطية والتنمية من أجل تحقيق طموحاتهم”.