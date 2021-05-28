أنقرة (زمان التركية) – في ظل التفاهمات الدولية حول مستقبل ليبيا قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، إن بلاده تحتاج إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، مفرقا بين القوى التي دعمت تأسيس دولة مدنية ونظيرتها التي أرادت القمع والتهميش.

وقد قال ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية “سيتا” في العاصمة التركية أنقرة، بعنوان “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا”.

وأوضح اللافي أن “ليبيا بحاجة اليوم إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، لا يمكن المساواة بين من دعم كفاح الشعب الليبي في تأسيس الدولة المدنية، وبين من أراد العودة للقيود والقمع والتهميش والتخلف الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف “سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا تستعصي على فهم الكثيرين، إذ تقلبها دوائر السياسة والإعلام على نحو يحقق مصالحها، وليبيا تحتاج إلى إعادة توجيه بوصلة مصالحها وفق فهم حقيقي وعلمي”.