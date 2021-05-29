أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، إن مزاعم وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، حول الرئيس رجب طيب أردوغان بعيدة كل البعد عن الواقع وغير مقبولة، كما أدان نشرها “خريطة الإسلام” لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية في النمسا.

تصريحات بيلجيتش تأتي تعليقا على تصريحات وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، التي ذكرت أن الغضب في فيينا نابع من خطابات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

السفير بيلجيتش قال إن “عَرض وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، خريطة أعدها ‘مركز توثيق الإسلام السياسي’ تتضمن قائمة كافة الجمعيات الإسلامية في النمسا، وزعمها أن أعمال الشغب في فيينا نجمت عن خطابات رئيس بلادنا، بعيدة عن الواقع وغير مقبولة”.

وأضاف بيلجيتش أن هذه السياسات المعادية للأجانب والعنصرية والمناهضة للإسلام تسمم التماسك الاجتماعي والمشاركة.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أنه من المهم أن تتخلى النمسا عن أنشطتها التي تستهدف المهاجرين والمسلمين من خلال تشويههم واعتماد سياسة مسؤولة.