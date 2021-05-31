أنقرة (زمان التركية) – صدر تعليق من كبير مستشاري الرئيس التركي، بخصوص ذكر الرئيس رجب أردوغان في آخر تصريحات زعيم المافيا التركي.

أوكتاي سارال، مستشار الرئيس أردوغان أوضح أن السلطات ستتخذ اللازم ضد سادات بكر بعد قوله عن أردوغان إنه ” الأخ الأكبر الذي سنتسامح معه”.

جاء ذلك خلال ثامن مقطع فيديو ينشره سادات بكر، ضمن سلسة مقاطع الفيديو التي بدأ بثها من منفاه في دبي قبل نحو شهر.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر ذكر سارال أن “ترهات سادات بكر كشفت أنه يخضع لتعليمات أعداء تركيا وتحالفات الشر بشكل خارج عن إرادته”، مؤكدا أن “السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة وسيعلم الجميع أنه لا يمكن لأي قوة أن تزعزع تركيا بمثل هذه الترهلات”.

وكان سادات بكر هدد أردوغان بأن الدور قد حل عليه، بعد أن دافع الرئيس التركي عن وزير الداخلية سليمان صويلو وأعلن تأييده في مواجهات اتهامات زعيم المافيا.