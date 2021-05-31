أنقرة (زمان التركية) – حصد مقطع الفيديو الثامن لزعيم المافيا التركي سادات بكر نحو 10 ملايين و165 ألف و187 مشاهدة خلال 24 ساعة.

وأصبحت مقاطع الفيديو التي ينشرها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، ويكشف خلالها عن تورط مسؤولين حالين وسابقين بمثابة حلقة أسبوعية ينتظرها الشعب التركي والمهتمين من أنحاء العالم.

ويأتي السر وراء عدد المشاهدات الهائل الذي حظي به مقطع الفيديو الأخير خلال فترة قصيرة متغلبا على مقاطع الفيديو السابقة، أن سادات بكر توعد في المقطع الذي سبقه باستهداف الرئيس رجب أردوغان ونشر فضائح تخصه ردا على دفاعه ودعمه لوزير الداخلية سليمان صويلو.

لكن سادات بكر لم يفي بما وعد به متابعيه، وأعلن في مقطع الفيديو الثامن الذي نشره بالأمس الإثنين إنه يتسامح مع “الأخ طيب أردوغان” في إشارة إلى تراجعه عن تنفيذ تهديده.

وذكر سادات بكر أنه يرسل رسائل من خلال القضايا التي يتناولها في تسجيلاته المصورة وأنه اقتنص لنفسه مكانة بالرأي العام التركي من خلال هذه الرسائل.

هذا وتتزايد نسب مشاهدة التسجيلات المصورة التي ينشرها سادات بكر بمرور الوقت، حيث حصد مقطع الفيديو الأول على نسب مشاهدة بلغت 6.8 مليون مشاهدة.

وبلغت نسبة مشاهدة التسجيل المصور الثاني نحو 6.1 مليون مشاهدة، بينما بلغت نسبة مشاهدة التسجيل المصور الثالث 5.9 مليون مشاهدة ونسبة مشاهدة التسجيل المصور الرابع 7.1 مليون مشاهدة ونسبة مشاهدة التسجيل المصور الخامس 8.4 مليون مشاهدة ونسبة مشاهدة التسجيل المصور السادس 9.9 مليون مشاهدة ونسبة مشاهدة التسجيل المصور السابع 16 مليون مشاهدة.

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