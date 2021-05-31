أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، وزير المالية السابق بيرات ألبيراق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية، سليمان صويلو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بـ”الجهلة”.

كشف داود أوغلو، عن الصراعات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في حديثه إلى تليفزيون صحيفة “سوزجو”، وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أحد الأسماء التي استهدفها داود أوغلو.

قال داود أوغلو إن وزير المالية المستقيل على وقع هجوم المعارضة عليه واتهامه بالإضرار بالاقتصاد “بيرات ألبيراق جاهل. لهذا السبب انهار الاقتصاد، وصويلو جاهل بالأمن، حتى أنه قال بنفسه توليت المهمة دون قراءة مقال أمني”.

وأضاف زعيم حزب المستقبل أن “سليمان صويلو رأى -بنفسه- أنه لا يوجد دعم من حزب العدالة والتنمية ولا يوجد دعم شعبي له بعد استهدافه من زعيم المافيا، سادات بكر له. في الواقع، يؤمن 90٪ من المشاركين في الاستطلاعات بإدعاءات سادات بكر عن صويلو”.

وأكد داود أوغلو أن سليمان صويلو سيحرق حزب العدالة والتنمية إذا لزم الأمر.

وأشار داود أوغلو إلى وجود صراع على القيادة داخل حزب العدالة والتنمية، حيث قال: “كان هناك سباق على القيادة بعد رجب طيب أردوغان. كانوا في مثل هذا السباق. استحق بيرات ألبيراق هذا المنصب لمجرد أنه صهر الرئيس”.

–