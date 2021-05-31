أنقرة (زمان التركية) – زعم قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن السلطات الإماراتية تخطط لاغتيال زعيم المافيا التركي سادات بكر الذي اتخذ من دبي مقرا له، وبدأ قبل شهر في شن هجوم على عدد من الشخصيات البارزة في بلاده.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجدل بشأن محتوى مقطع الفيديو الجديد لزعيم المافيا الذي قال فيه إنه سيسامح “الأخ طيب أردوغان” بعدما هدد في وقت سابق بنشر فضائح تخص الرئيس التركي ردا على دفاعه عن وزير الداخلية سليمان صويلو.

عضو اللجنة التنفيذية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مجاهد برينجي، نشر تغريدة عبر حسابه علي تويتر أشار خلالها بشكل غير مباشر إلى احتمالية تصفية السلطات الإماراتية لزعيم المافيا سادات بكر وإلقاء اللوم في هذه العملية على تركيا.

وتطرق برينجي في تغريدته إلى واقعة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 بتعليمات من المسؤولين السعوديين.

أفاد برينجي أن المخابرات التركية كشفت المكيدة التي دبرتها المملكة السعودية حينها وأنه من المحتمل أن يقدم ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، والقيادي الفلسطيني محمد دحلان الذي زعم أنه متورط في جريمة قتل خاشقجي على تصفية سادات بكر وإلقاء اللوم على تركيا. وفق تصريحه.

أضاف قائلا: “المخابرات التركية قلبت الطاولة على السعودية والإمارات العربية في مكيدة الصحفي الذي تم تصفيته داخل القنصلية السعودية. وحاليا قد يقدم زايد ودحلان على تصفية شخص ما داخل أراضيهم وإلقاء تهمة تصفية المعارضين على السلطات التركية”.

ونشر سادات بكر على مدار الشهر الأخير ثمانية مقاطع فيديو استهدف خلاله عددا من المسؤولين السابقين والحاليين في تركيا، مما الحق ضررا بالغا بسمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن العلاقات السياسية بين الإمارات وتركيا متوترة بشدة، وانعكس الوضع على العلاقات التجارية، مما تسبب في خسائر كبيرة لتركيا.