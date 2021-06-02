القاهرة (زمان التركية)ــ دعت رئيسة حزب الخير IYI، ميرال أكشنر، لإقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، من منصبه.

أجرت أكشنر، تقييمات لما يشغل الشارع التركي خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، وانتقدت الإجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة بسبب وباء فيروس كورونا، وتساءلت عما إذا كانت القرارات ذات أساس علمي، وقالت: “هل أجرت اللجنة العلمية دراسة حول هذا الموضوع؟إذن هل قالت، قالت اللجنة العلمية: لا تخرجوا بعد الساعة العاشرة؟، هل قالت إن الحظر سيمنع انتشار الفيروس؟، أم أن هذه القرارات اتخذها السيد أردوغان، حسب رغبات سعادته، بحيث يمكن رؤيته وهو يتسوق؟”

في الجزء الأخير من كلمتها، تطرقت أكشنر رئيسة حزب الخير إلى مقاطع الفيديو التي يهاجم فيها زعيم المافيا سادات بكر من منفاه في الإمارات مسئولين سابقين وحاليين ويكشف تورطهم في فضائح، تتعلق بتجارة السلاح والمخدرات وجرائم الاغتيال.

قالت أكشنر: مخاطبة أردوغان “الوضع أسوأ من تقديرك، من المفيد أن يتنحى وزير الداخلية. هذا أمر ضروري لمنح ضباط إنفاذ القانون الذين سيجمعون الأدلة حرية العمل لتحقيق العدالة. ليس لدي أي حساسية تجاه السيد سليمان صويلو. لا تُحكم الدولة في شكل علاقات أسرية. نحن نحييه عندما يقوم بواجبه، وننتقده عندما يكون على خطأ”.

وبدلا من وقفه عن العمللحين والتحقيق في الاتهامات الموجهة له ومحاسبته، قرر الرئيس رجب أردوغان الدفاع عن وزير الداخلية سليمان صويلو وإعلان تأييده إزاء الاتهامات الموجهة إليه من قبل زعيم المافيا سادات بكر.

وبالإضافة إلى الزعم بانه سرب معلومة له مفادها أنه سيكون هناك تحرك أمني ضده مما ساعده على الهرب خارج تركيا، اتهم سادات بكر زعيم المافيا التركي، وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بالتخطيط للانقلاب على أردوغان، والتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، وحسن دوغان مدير مكتب الرئيس.