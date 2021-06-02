أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن تركيا ستكون على موعد مع ولادة حزب سياسي معارض.

وقال محمود أوفور الكاتب الصحفي والمحسوب على الإعلام الموالي في تركيا، إن أصلي بايكال نجلة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، دنيز بايكال، قررت دخول عالم السياسة بحزب جديد.

وفي إشارة إلى وجود اتصالات مكثفة بين نواب حزب الشعب الجمهوري السابقين ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس ومسؤولي حزب الشعب الجمهوري في تركيا في الأيام الأخيرة، قال أوفور إن الجميع يرسلون رسالة لبعضهم البعض مفادها “أصلي بايكال ستدخل السياسة”.

أوفور نقل عن البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محمد سيفيجن، قوله: “نعم، هناك تجهيز لتشكيل حزب. أصلي بايكال، ستجوب في جميع أنحاء الأناضول”.

يذكر أن دنيز بايكال هو سياسي تركي، ترأس حزب الشعب الجمهوري من 30 سبتمبر 2000 إلى 10 مايو 2010 عندما استقال من رئاسة الحزب إثر تعرضة لفضيحة جنسية.