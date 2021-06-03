أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، أجنبيًا بمطار صبيحة كوجن في إسطنبول، بزُعم تعاونه مع زعيم المافيا التركي سادات بكر وتقديم تسهيلات له.

وجاءت عملية الاعتقال أثناء محاولة حامل الجنسية المقدونية التوجه من مطار صبيحة إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وقالت السلطات إن المعتقل هو رجل الأعمال المقدوني بوبان توموفسكي، وذكرت وسائل الإعلام إن توموفسكي يتاجر في المخدرات.

وقامت فرق مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية أمن إسطنبول باعتقال توموفسكي داخل المطار من ثم تسليمه إلى مركز الترحيل التابع لإدارة الهجرة في ولاية كوجالي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية لشمال مقدونيا إنها أُبلغت باحتجاز المواطن بوبان توموفسكي، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن احتمالية ترحيله.

وقالت السلطات إن توموفسكي، استضاف زعيم المافيا التركي، سادات بكر، في مقدونيا الشمالية.

وخلال إقامته في شمال مقدونيا، التقى سادات بكر بشخصيات سياسية مختلفة.

هذا وتبين أن السلطات التركية قامت باتخاذ إجراءات قضائية بحق بوبان توموفسكي بتهمة “إفساد النظام العام”.

زعيم المافيا التركي سادات بكر نشر مؤخرا مقاطع فيديو يزعم فيها تورط شخصيات حكومية مقربة من الرئيس رجب أردوغان، في تجارة المخدرات، ومسؤولين سابقين في تجارة السلاح وجرائم اغتيال، مما تسبب في حالة جدل كبيرة في المجتمع التركي.

وكانت مقدونيا الشمالية أعلنت في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي اعتقال سادات بكر ومن ثم ترحيله إلى كوسوفو، دون أن تكشف عن سبب ترحيله، ولاحقا تم اعتقال عدد من رجال الشرطة المقدونية بتهمة منح سادات بكر جواز سفر مقدوني مزيف. لاحقا قال سادات بكر إنه يبث مقاطع الفيديو من دبي التي اتخذ منها مقرًا له.

سادات بكر حصل على تصريح إقامة مؤقت في كوسوفوا. وكانت وزارة الشؤون الداخلية في كوسوفو قد أعلنت أن سدات بكر دخل البلاد في 18 يناير 2021 وغادر إلى ألبانيا بعد يومين فقط. يُعتقد أن بكر يقيم حاليًا في دبي.

وبخصوص بوبان توموفسكي أفادت وسائل إعلام تركية أنه عاش كلاجئ في الإمارات العربية المتحدة. تزعم وسائل الإعلام تورطه في تجارة المخدرات.