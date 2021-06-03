أنقرة (زمان التركية) – قدم زعيم المافيا التركي سادات بكر، تبريرًا لسبب إرجاء بث مقطع الفيديو الذي خصصه للحديث عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأعلن سادات بكر أنه قرر تأجيل بث الفيديو التاسع لحين لقاء أردوغان مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، أي بعد 14 يونيو الجاري، على هامش قمة حلف الناتو.

وعبر تغريدة نشرها على تويتر ذكر سادات بكر أن “بعض الصحفيين، الذين تقدر ذمتهم الأخلاقية بحجم رواتبهم”، زعموا أنه سيبث الفيديو الذي سيتحدث فيه عن الرئيس، بغرض إضعاف موقف أردوغان قبل لقائه مع بايدن.

أضاف سادات بكر، قائلا: “يصفوني بالعميل. لذا سأترك بث التسجيل الذي سأتحدث فيه عن أردوغان لما بعد الرابع عشر من يونيو/ حزيران، لكن أعدكم أنني سأقوم ببثه”.

كما وعد زعيم المافيا بالكشف للجميع عن شخصية البرلماني الذي قال عنه وزير الداخلية سليمان صويلو إنه يحصل على راتب شهري من المافيا، وقال “سأكشف يوم الأحد هذا عن البرلماني الذي يحصل على الأموال من المافيا وسأضع دمير أورن -أحد الأثرياء المقربين من العدالة والتنمية- وسليمان صويلو داخل علبة كبريت. أصدقائي الشباب الأقل من أربعين عاما سنستمتع كثيرا هذا الأسبوع”.

وقال سادات بكر في تغريدة أخرى، “ثقوا بي. سأتحدث عن أردوغان حتى ولو كلفنا هذا حياتي. سألتقي بكم بعد الرابع عشر من الشهر. وعلى الرفاق الذين تجاوزا الأربعين مثلي ألا يحزنوا، فأنتم أيضا مدعون. هذا الأحد سيكون احتفالي جديا”.

وكان سادات بكر توعد الرئيس رجب أردوغان بتخصيص فيديو عنه، بعدما دافع أردوغان عن وزير الداخلية سليمان صويلو وأعلن دعمه له، في مواجهة الاتهامات التي أطلقها نحوه زعيم المافيا