أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الولايات المتحدة فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على الواردات من ست دول بينهم تركيا.

مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أعلن في بيان الموافقة على فرض تعريفات جمركية على المنتجات المستوردة من المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا.

وبحسب إذاعة صوت أمريكا، يأتي ذلك بعد أن خلص التحقيق، الذي تم إجراؤه منذ عام، إلى أنه تم التمييز ضد الشركات الأمريكية في ضرائب الخدمات الرقمية المطبقة في هذه البلدان.

الممثل التجاري للولايات المتحدة قرر في المقابل فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على ما قيمته 2 مليار دولار من المنتجات المستوردة من هذه البلدان.

ومع ذلك، فقد ذكر أنه سيتم تعليق هذه الضرائب لمدة تصل إلى 180 يومًا لإتاحة الوقت لاستكمال المفاوضات متعددة الأطراف في إطار عمليات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين.

وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية: “تركز الولايات المتحدة على إيجاد حل متعدد الأطراف لعدد من القضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، بما في ذلك مخاوفنا بشأن ضرائب الخدمات الرقمية”.

يذكر أنه في 2 يونيو 2020، أطلق الممثل التجاري للولايات المتحدة تحقيقًا في الضرائب التي تم فرضها أو لا تزال قيد الدراسة على الخدمات الرقمية الأمريكية في النمسا والبرازيل وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.