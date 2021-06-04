نيقوسيا (زمان التركية) – الأمم المتحدة تصرح بأنها ستتمكن من إعادة فتح المعابر بين الشطرين اليوناني والتركي في قبرص اليوم الجمعة، وذلك في أول تخفيف للقيود المفروضة منذ ديسمبر 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، إن “إعادة فتح جميع نقاط العبور ستسهل حرية الحركة، وتعزز التواصل بين الناس وتبني الثقة، ولها تأثير اجتماعي-اقتصادي إيجابي بشكل عام على أنحاء الجزيرة لصالح القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك جميعا”.

وستقوم لجنة من خبراء الصحة من الجانبين بتقييم تأثير فتح المعابر على الجائحة.

وخضع عبور المركبات والمشاة للإغلاق المتقطع منذ فبراير 2020 عندما أغلق الجانب القبرصي اليوناني نقاط التفتيش لأول مرة منذ عقود كإجراء احترازي لكبح انتشار كوفيد-19.

ومنذ ذلك الحين تم تخفيف بعض القيود، لكن اختلاف الضوابط على كل جانب جعل عملية العبور مستحيلة للكثيرين.