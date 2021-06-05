أنقرة (زمان التركية)ــ وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن غرفة المهندسين البيئيين، فإن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب تلوث الهواء في تركيا بين عامي 2018 و 2019 أعلى من أولئك الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد Covid-19.

الخامس من يونيو هو يوم البيئة العالمي. لهذا السبب، يتم تنظيم فعاليات مختلفة في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي البيئي. في تركيا، نشرت غرفة المهندسين البيئيين (ÇMO) تقريرها عن تلوث الهواء.

يحتوي التقرير على معلومات ملفتة للنظر. وأبرز هذه المقارنة بين تلوث الهواء والجائحة. وبحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ عدد الوفيات بسبب تلوث الهواء في تركيا 45 ألفًا و 398 في عام 2018 و 31 ألفًا و 476 شخصًا في عام 2019. عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب كورونا Covid-19 بين مارس وديسمبر 2020 هو 20881.

يقول رئيس مجلس إدارة ÇMO أحمد دورسون كهرمان: “تظهر لنا هذه البيانات أن تلوث الهواء له مسار أكثر خطورة من كورونا. ومع ذلك، فإن مشكلة تلوث الهواء في بلدنا لا تقل أهمية عن وباء كورونا”.

هناك ما مجموعه 357 محطة لرصد تلوث الهواء متصلة بشبكة مراقبة جودة الهواء الوطنية التابعة لوزارة البيئة والتحضر. يتم رصد الملوثات المختلفة في هذه المحطات.

وفقًا لتقرير ÇMO، زاد عدد محطات مراقبة تلوث الهواء في السنوات الأخيرة، لكن أكثر من نصف المحطات لا تنتج بيانات موثوقة.