أنقرة (زمان التركية) – منذ عام 2004 تعلن حكومة الرئيس رجب أردوغان عن “أخبار سارة” بخصوص اكتشافات الغاز الطبيعي، لكن ورغم مرور 17 عامًا على تلك الاكتشافات، لم توقف تركيا عن استيراد الغاز الطبيعي ولم تنخفض أسعاره، بينما يقول الرئيس أردوغان منذ سنوات إن بلاده ستحقق قريبا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعن العثور على 135 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر أماسرا 1، بالبحر الأسود.

في خطابه خلال افتتاح ميناء فيليوس كشف أردوغان الجمعة عن “الأخبار السارة” الجديدة التي بشر بها مؤخرًا، بالقول: “قامت سفينة الحفر فاتح الخاصة بنا باكتشاف جديد للغاز الطبيعي بلغ 135 مليار متر مكعب في بئر أماسرا 1 في حقل غاز ساكاريا. حظا سعيدا.

هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أردوغان مثل هذه الأخبار. إذن كم عدد”الأخبار السارة” التي أعلنت بخصوص الغاز الطبيعي والنفط في سواحل البحر الأسود، خلال حكم حزب العدالة والتنمية؟

في (9 سبتمبر 2004) تم الإعلان عن العثور على الغاز الطبيعي قبالة سواحل أكتشاكوجا.

أعلن عثمان سايم دينك، المدير العام لمؤسسة البترول التركية (TPAO)، عن أول اكتشاف اقتصادي وتجاري للغاز الطبيعي في البحر الأسود نتيجة التنقيب قبالة أكتشاكوجا، وقال وقتها “سيتم استخراج الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام.

بعد ذلك بعامين في (25 تشرين الثاني / نوفمبر 2006)، قال محمد كول، نائب رئيس إدارة إنتاج شركةTPAO، إن أول منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي في تركيا في البحر الأسود تقترب من النهاية، وهم متأكدون من أنهم سيجدون النفط في العراء وأعمق.

وفي (20 مايو 2007) صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية، حلمي جولر، بأن “الغاز الطبيعي المستخرج قبالة سواحل أكتشاكوجا سيلبي عُشر الغاز الطبيعي المستهلك في المساكن في تركيا”.

في (15 مايو 2009) أعلن أنه بدأت أعمال الحفر بمنطقة قاينارجا في ساكاريا، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة بعد المسوحات الزلزالية التي أجرتها TPAO. عند اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود أكتشاكوجا، أجرت شركة البترول التركية أبحاثًا على طول الخط نفسه.

في (17 يونيو 2010) أعلنت وكالة الأناضول، نبأ العثور على احتياطيات جديدة على عمق 1600 متر في أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي التي نفذتها مؤسسة البترول التركية (TPAO) قبالة ساحل غرب البحر الأسود، وأنه تم حفر بئر جديد على عمق 100 متر في البحر، حوالي 14 كيلومترًا قبالة ساحل أكتشاكوجا.

وفي جاءت “الأخبار السارة” من TPAO حول منصة الإنتاج في أكتشاكوجا. قال محمد كول، نائب رئيس دائرة الإنتاج، إن إنتاج الغاز الطبيعي، الذي كان 250 ألف متر مكعب في اليوم، ارتفع إلى 600 ألف متر مكعب مع بدء تشغيل المنصة الرابعة لإنتاج الغاز الطبيعي قبالة منطقة أكتشاكوجا في دوزجي.

لكن بعد ذلك بعام قال وزير الطاقة تانر يلديز في (25 آب / أغسطس 2012): نعثر على النفط لكن لا يمكننا استكشافه

وأشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية تانر يليز، الذي أجرى تحقيقات في منصة الغاز الطبيعي قبالة أكتشاكوجا، إلى أنهم عثروا على كمية كبيرة من النفط حول حكاري. قال يلديز إنهم عثروا على النفط بالقرب من حكاري، لكنه واصل، “لم يتمكن كل من القطاع الخاص ومؤسسة البترول التركية من البدء في البحث عن النفط بسبب الإرهاب”.

في (28 يونيو 2020) أعلن وزير الطاقة فاتح دونمز أن شركة TPAO اكتشفت حقلا للغاز الطبيعي في أكتشاكوجا. قال دونمز: “لقد اكتشفنا احتياطي جدج للغاز. كما يجري الإنتاج. لدينا مثل هذا الاستكشاف والإنتاج في منطقة غرب البحر الأسود. نحن أكثر تفاؤلاً من البحر الأسود”.

زيادة سعر الغاز في تركيا

والشهر الحالي بدأت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية. شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش) قالت إنه بالنسبة للوحدات السكنية، زادت التعريفة الجديدة بنحو 1 في المئة مقارنة بتسعيرة شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الألف متر مكعب نحو 1328 ليرة و65 قرشا، بينما بلغ سعر الألف متر مكعب للوحدات الصناعية نحو 1486 ليرة و12 قرشا.

هذا وطبقت زيادة بنحو 5 في المئة على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه محطات توليد الكهرباء وارتفع سعر الألف متر مكعب ليسجل 1713 ليرة و25 قرشا.

ويواجه السكان صعوبات في تسديد مقابل استخدام الغاز الطبيعي في ظل الزيادات المتكررة في الأسعار. يشار إلى أن فواتير الغاز الطبيعي الغير محصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ نحو 399 مليون ليرة. وفق وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز.