أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، التزام الجهات القضائية الصمت تجاه الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا سادات بكر، لعدد من المسئولين الحاليين والسابقين.

وتعليقا على مقاطع الفيديو التي يبثها سادات بكر من دبي، اعتبر باباجان أن عدم اتخاذ النيابة العامة إجراءات على الرغم من تداول الادعاءات بشكل واضح وصريح هو أمر في غاية الخطورة.

أضاف قائلا: “هناك شخصيات معنية من هذه الادعاءات ومن بينهم مقربين للرئيس والعديد من الوزراء والبلديات والأوقاف والصحفيين والجمعيات. تم تداول الادعاءات علانية، لكن النيابة لم تبدأ إجراءاتها للتحقيق في الأمر. هذا وضع شديد الخطورة”.

وطالب زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، بإسناد الأمر إلى كوارد ذات كفاءة وجه السرعة، قائلا: “بإمكان تركيا التحسن بقدر سرعة استيقاظها من هذا الكابوس، فسبب كل هذه المشكلات هو الإدارة السيئة. عندما يبدأ السياسيون في تلقي المال من الكيانات الغير قانونية حتى ولو بشكل جزئي فإن هذا الأمر يفتح المجال أكثر أمام تلك الكيانات الغير قانونية. البلاد تغرق في مستنقع”.

وعقب الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا سادات بكر إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، وردا على حملة المطالبة بإقالته من منصبه، قال سليمان صويلو خلال لقاء تلفزيوني، بدلا من الدفاع عن نفسه إن أحد البرلمانيين السابقين يحصل من المافيا، على 10 آلاف دولار شهريا، الأمر الذي تسبب في جدل كبير.

وفي تصريحاته من دبي يتهم سادات بكر شخصيات نافذة في تركيا بالقتل والاغتصاب وتهريب السلاح والمخدرات والابتزاز والتلاعب بالإعلام.

وباتت التغريدات على تويتر، ومقاطع الفيديو على يوتيوب التي ينشرها سادات بكر والتي يزعم فيها تورط الشخصيات الحكومية المقربة من الرئيس رجب أردوغان، في تجارة المخدرات، ومسؤولين سابقين في تجارة السلاح وجرائم الاغتيال، الأكثر مشاهدة على الإطلاق من أي مسلسل تركي شعبي خلال الأيام القليلة الماضية.