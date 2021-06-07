أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة بلومبرج، إن الرئيس رجب أردوغان مصر على الإضرار بالليرة التركية بسياساته المثيرة.

بلومبرج نشرت تحليلا حول انخفاض قيمة الليرة التركية، قالت فيه: “سقطت العملة ضحية للسياسات المذهلة للرئيس أردوغان، الذي دعا صانعي القرار مرة أخرى إلى خفض أسعار الفائدة عندما كان التضخم يقارب 17٪. يظهر الارتباك هذا الأسبوع ذهابًا وإيابًا بين زعيم تركيا ومحافظ مصرفه المركزي إلى أي مدى أصبحت سوق البلاد محفوفة بالمخاطر”.

وأوضحت الوكالة أن الليرة التركية انتقلت من الأفضل إلى الأسوأ خلال 3 أشهر فقط.

وأضافت بلومبرج أن ملكية الأسهم الأجنبية انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث باتت الليرة التركية أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.

واعتبرت بلومبرج إقالة ناجي أغبال، الرئيس السابق للبنك المركزي في 20 مارس، نقطة تحول حاسمة، لأن كل شيء تغير بالنسبة للمستثمرين، وانهارت الأسواق في تركيا.

وأكدت الوكالة أن ما يحدث لليرة التي تجاوز سعر صرف الدولار أمامها منذ الأسبوع الماضي 8.60 قرش، يزيد المخاوف من أن أردوغان سيخنق طلبه لخفض سعر الفائدة.

وعقب تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء الماضي، بأنه تدخل في قرار البنك المركزي منتصف الليل، ارتفع سعر صرف الدولار يوم الأربعاء فوق 8.80 محطمًا رقما قياسيا.

قال الرئيس التركي في بث مباشر على التلفزيون الرسمي: “اتصلت بمحافظ البنك المركزي، شهاب قافجي أوغلو، وقلت إن خفض سعر الفائدة ضروري”، بعدها مباشرة تم تداول الدولار عند 8.60 ليرة.

تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في تركيا بشكل مفاجئ، في تزايد التوقعات حول المزيد من التراجع في قيمة الليرة بحلول نهاية العام.

وكانت هناك خلافات ملحوظة في الرأي بين الرئيس أردوغان وإدارة البنك المركزي فيما يتعلق بسياسة الفائدة. كان البنك المركزي مسرحًا لتغييرات وظيفية متكررة في الفترة الأخيرة. في الأسبوع الماضي، أُقيل أوزهان أوزباش، نائب محافظ البنك المركزي وعُين سميح تومين مكانه. في مارس، تم إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال وحل محله البروفيسور د. دكتور. مراد تشتينكايا، أحد النواب الأربعة لرئيس CBRT ، أُقيل في مارس / آذار وعُين مصطفى دومان بدلاً منه.