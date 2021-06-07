ابوجا (زمان التركية)ــ قال جهاديون إسلاميون في تسجيل صوتي إن زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة، أبو بكر شيكاو، قتل نفسه.

وفي تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات الأنباء، قالت “ولاية غرب إفريقيا” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن شيكاو مات وأنه هو فجر من فجر نفسه بعد معركة بين الجماعتين.

وأفادت الأنباء الشهر الماضي عن وفاة شيكاو، لكن لم تؤكد وقتها بوكو حرام ولا الحكومة النيجيرية وفاة أبو بكر شيكاو.

ماذا قال التسجيل؟

في التسجيل الصوتي غير المؤرخ، قال من يعتقد أنه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا أبو مصعب البرناوي إن شيكاو “قتل نفسه على الفور بتفجير عبوة ناسفة”.

وقال البرناوي إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية طاردوا أمير الحرب وعرضوا عليه فرصة التوبة والانضمام إليهم.

وقال “شيكاو فضل أن يتعرض للإذلال في الآخرة على أن يتعرض للإذلال على الأرض”.

عندما انتشرت تقارير عن مقتل شيكاو في اشتباك الشهر الماضي، قال الجيش النيجيري إنه سيحقق في الأمر.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد يريما لشبكة بي بي سي في ذلك الوقت إن الجيش يبحث في الأمر، لكنه لن يصدر بيانا حتى يحصل على دليل قاطع.

قال صحفي على صلة وثيقة بأجهزة الأمن إن شيكاو توفي عندما هاجم التنظيم مواقع بوكو حرام في غابة سامبيسا، شمال شرق نيجيريا.

من غير الواضح ما الذي سيعنيه موت شيكاو بالنسبة لبوكو حرام، لكن من غير المرجح أن يؤدي إلى نهاية “الجهاد” في غرب إفريقيا.

من هو أبو بكر شيكاو؟

بعد أن تولى مقاليد جماعة بوكو حرام بعد وفاة مؤسسها في حجز الشرطة عام 2009، قاد شيكاو الجماعة وحولها من طائفة سرية إلى تمرد مميت اجتاح شمال شرق نيجيريا.

في عهد شيكاو، نفذت بوكو حرام تفجيرات وعمليات خطف وهروب من السجون في جميع أنحاء المنطقة. ومنذ عام 2014، بدأت في اجتياح المدن في محاولة لإنشاء دولة بموجب الشريعة الإسلامية.

يُعتقد أنه في أوائل الأربعينيات من عمره، دعم شيكاو حملة جهادية دموية في مقاطع فيديو دعائية تقارن بأسامة بن لادن.

قال في أحد مقاطع الفيديو عام 2012: “أنا أستمتع بالقتل … الطريقة التي أستمتع بها بذبح الدجاج والكباش”.

منذ توليه المسؤولية، قتل أكثر من 30 ألف شخص وشرد أكثر من مليوني شخص من ديارهم.

اكتسبت المجموعة اهتمامًا عالميًا بعد اختطافها عام 2014 لمئات الفتيات من مدرسة في شيبوك، في ولاية بورنو، كثير منهم ما زالوا في عداد المفقودين.